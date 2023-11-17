Возможности применения электронной торговой площадки «БУТБ-Имущество» Белорусской универсальной товарной биржи в рамках комплекса мероприятий по формированию экономики замкнутого цикла были представлены на заседании Межведомственной экспертной группы по экологическому направлению работы по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР), которое прошло в Бобруйске под эгидой Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

Как сообщает сайт БУТБ, разработанная биржей ЭТП позволяет продавать и покупать движимое и недвижимое имущество, включая транспортные средства, оборудование, здания, сооружения, земельные участки, а также имущественные права, такие как права заключения договоров аренды. Благодаря «БУТБ-Имущество» за 10 месяцев 2023 г. в хозяйственный оборот было возвращено 278 объектов неиспользуемого или нерационально используемого имущества на сумму 13,5 млн BYN, при этом дополнительная выручка продавцов за счет роста начальной цены составила 2,4 млн BYN.

Тем не менее основной темой презентации БУТБ на заседании Межведомственной экспертной группы были не результаты работы ЭТП, а ее новая функция — реализация так называемых «неликвидов», к которым относится сырье, материалы, комплектующие, инвентарь и другая продукция, не использованная для собственных нужд или не проданная ввиду ограниченного спроса. По словам ведущего специалиста управления торгов промышленными и потребительскими товарами БУТБ Натальи Лапацкой, которая представляла биржу на мероприятии, ЭТП «БУТБ-Имущество» не только помогает реализовать невостребованные товарно-материальные ценности, но и обеспечивает владельцам такого имущества дополнительный экономический эффект.

«Электронные торги неликвидами проводятся в формате аукциона на повышение цены, поэтому продавец всегда может рассчитывать на дополнительную выручку. При этом чем больше участников торгов, тем существеннее экономический эффект. Даже когда на лот претендует лишь один участник, имущество все равно реализуется с надбавкой 5% к начальной цене», - рассказала Наталья Лапацкая.

Что касается роли ЭТП в достижении ЦУР, представительница БУТБ подчеркнула, что площадка является одним из элементов инфраструктуры экономики замкнутого цикла, поскольку она способствует повторному использованию неликвидной продукции, тем самым снижая вредное воздействие на экологию и стимулируя развитие возобновляемого производства.

БУТБ рассказала о роли электронных торгов в достижении целей устойчивого развития

«В настоящее время через нашу торговую платформу реализуются невостребованные или бывшие в употреблении стройматериалы, запчасти, электротехническая продукция. Все это можно использовать повторно или переработать. В результате достигается экономия ресурсов, а негативное влияние на природу снижается», — заявила Наталья Лапацкая.