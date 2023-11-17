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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ НАМОЛОЧЕНО ПОЧТИ 9,5 МЛН ТОНН ЗЕРНА С УЧЕТОМ РАПСА
10:25 20.11.2023
В Беларуси на 20 ноября 2023 года во всех категориях хозяйств намолочено 9491,2 тыс. тонн зерна, включая рапс.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, кукуруза на зерно убрана на 248,3 тыс. га площадей, намолочено 2057,9 тыс. тонн этой культуры при средней урожайности 98,7 ц/га.
В стране заготовлено 9285,9 тыс. тонн травяных кормов, что составляет 96% к плану.
Проведено зяблевой обработки почвы на 1200,6 тыс. га к плану 80,2%.
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