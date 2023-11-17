Белорусская железная дорога (БЖД) планирует открыть два новых маршрута: в Минеральные Воды и Нижний Новгород. Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Ляхнович в эфире гостелеканала "Беларусь 1".

"Мы добавляем в график поезд Витебск-Минск-Витебск, он будет ходить по пятницам и воскресеньям. Помимо этого, поезд будет курсировать по предпраздничным и праздничным дням. Также открываем два новых маршрута Минск-Минводы и Минск-Нижний Новгород", - сказал министр.

Эти маршруты были сокращены во время ковидных ограничений. Время в пути до Нижнего Новгорода - двое суток, приблизительно столько же до Минеральных вод. Сейчас рассматривается возможность прямого авиасообщения Минск-Минводы. Российские курорты должны стать популярным направлением у белорусов. Рейс планируется открыть ориентировочно до лета 2024 года.