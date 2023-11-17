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ЭКОНОМИКА РБ
В ПРИЛОЖЕНИИ «МОЙ ГОРОД» ПОЯВИЛИСЬ ДВА НОВЫХ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛКА
09:38 20.11.2023
Мобильное приложение «Мой город» продолжает расширять географию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белтелеком», теперь удобный доступ к местной инфраструктуре появится и у жителей городских поселков – Лиозно Витебской области и Октябрьский Гомельской области.
Запуск сервиса в городском поселке Октябрьский станет отличным подарком местным жителям к предстоящим областным «Дожинкам». Именно здесь 18 ноября пройдет осенний фестиваль-ярмарка труженников села, по случаю которого для гостей будет организована работа специальной промозоны.
По традиции здесь будут представлены актуальные сервисы и услуги предприятия.
К празднику «Дожынки-2023» в Октябрьском по ул. Советская, 60 открыта первая в Гомельской области «Умная остановка». Она оборудована технологичными сервисами: информационным табло с расписанием движения транспорта, Wi-Fi и системой «Видеоконтроля» от «Белтелекома».
«Мой город» – это мобильная платформа, которая объединяет основные городские сервисы и обеспечивает к ним простой и удобный доступ. На ней представлены практически все местные организации, структурированные по видам деятельности: администрация, промышленность, образование, культура, здоровье. Здесь собраны самые нужные сведения о большинстве компаний: их контакты и режим работы, актуальная информация о товарах и услугах, новости и афиши мероприятий.
С помощью «Моего города» можно записаться на прием к руководителю учреждения, задать интересующий вопрос и получить ответ, купить товар онлайн, узнать режим работы магазинов, банков и кафе, вызвать аварийную бригаду, заказать талон в поликлинику или записаться в парикмахерскую.
Функционал ресурса очень широк и постоянно развивается. В наполнении платформы могут принять участие различные субъекты хозяйствования. Для участия необходимо оставить заявку на сайте: moygorod.by Приложение «Мой город (Беларусь)» доступно для скачивания на Android и iOS.
Проект разработан в рамках Государственной программы «Цифровое развитие Беларуси» и направлен на повышение комфорта и качества жизни горожан.
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