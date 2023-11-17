Мобильное приложение «Мой город» продолжает расширять географию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белтелеком», теперь удобный доступ к местной инфраструктуре появится и у жителей городских поселков – Лиозно Витебской области и Октябрьский Гомельской области.

Запуск сервиса в городском поселке Октябрьский станет отличным подарком местным жителям к предстоящим областным «Дожинкам». Именно здесь 18 ноября пройдет осенний фестиваль-ярмарка труженников села, по случаю которого для гостей будет организована работа специальной промозоны.

По традиции здесь будут представлены актуальные сервисы и услуги предприятия.

К празднику «Дожынки-2023» в Октябрьском по ул. Советская, 60 открыта первая в Гомельской области «Умная остановка». Она оборудована технологичными сервисами: информационным табло с расписанием движения транспорта, Wi-Fi и системой «Видеоконтроля» от «Белтелекома».

«Мой город» – это мобильная платформа, которая объединяет основные городские сервисы и обеспечивает к ним простой и удобный доступ. На ней представлены практически все местные организации, структурированные по видам деятельности: администрация, промышленность, образование, культура, здоровье. Здесь собраны самые нужные сведения о большинстве компаний: их контакты и режим работы, актуальная информация о товарах и услугах, новости и афиши мероприятий.

С помощью «Моего города» можно записаться на прием к руководителю учреждения, задать интересующий вопрос и получить ответ, купить товар онлайн, узнать режим работы магазинов, банков и кафе, вызвать аварийную бригаду, заказать талон в поликлинику или записаться в парикмахерскую.

Функционал ресурса очень широк и постоянно развивается. В наполнении платформы могут принять участие различные субъекты хозяйствования. Для участия необходимо оставить заявку на сайте: moygorod.by Приложение «Мой город (Беларусь)» доступно для скачивания на Android и iOS.

Проект разработан в рамках Государственной программы «Цифровое развитие Беларуси» и направлен на повышение комфорта и качества жизни горожан.