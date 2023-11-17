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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 50% ВСЕХ ЭНЕРГОИСТОЧНИКОВ В БЕЛАРУСИ РАБОТАЮТ ЗА СЧЕТ МЕСТНЫХ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
09:25 20.11.2023
Более 50% всех энергоисточников в Беларуси работают за счет местных топливно-энергетических ресурсов. Об этом сообщил заместитель председателя Госстандарта – директор Департамента по энергоэффективности Виталий Крецкий на пресс-конференции.
«Несмотря на успешный ввод второго энергоблока БелАЭС, местные топливно-энергетические ресурсы не снимаются со счетов. Сегодня за счет их использования мы замещаем порядка 3,1 млрд куб. м природного газа в год. В Беларуси из 10,5 тысячи всех энергоисточников более 50% работают за счет местных топливно-энергетических ресурсов. Себестоимость выработки тепловой энергии на местных энергоресурсах на 25-30% ниже, чем себестоимость выработки тепловой энергии на природном газе. Средняя себестоимость вырабатываемой тепловой энергии на природном газе составляет 118 рублей за гигакалорий. На местных видах топлива – около 90. Это в том числе способствует повышению качества жизни и благосостояния наших граждан», – подчеркнул Виталий Крецкий.
Из 118 районов Беларуси уже в 11 из них доля местных топливно-энергетических ресурсов в топливном балансе превышает 90%, в 45 районах – 71%.
Он также отметил успешную работу по реализации в республике пяти программ энергосбережения в период с 1996 по 2020 годы, результатом реализации которых является полученный объем экономии топливно-энергетических ресурсов в размере 29,1 миллиона тонн условного топлива, а также напомнил, что в настоящее время результативно реализуется государственная программа «Энергосбережение» на 2021-2025 годы – уже шестая по счету.
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