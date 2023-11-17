В Беларуси грузооборот в январе-октябре 2023 г. составил 60,3 млрд тонно-километров, или 81% к соответствующему периоду 2022 года.

Как сообщает Национальный статкомитет, пассажирооборот составил 19 380,2 млн пассажиро-километров, или 109,1% к соответствующему периоду 2022 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 1297 млн человек, или 103,4% к январю-октябрю 2022 г.