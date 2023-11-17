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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗООБОРОТ В БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ УПАЛ НА 19%
18:00 17.11.2023
В Беларуси грузооборот в январе-октябре 2023 г. составил 60,3 млрд тонно-километров, или 81% к соответствующему периоду 2022 года.
Как сообщает Национальный статкомитет, пассажирооборот составил 19 380,2 млн пассажиро-километров, или 109,1% к соответствующему периоду 2022 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 1297 млн человек, или 103,4% к январю-октябрю 2022 г.
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