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ЭКОНОМИКА РБ


ВВП БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ 2023 ГОДА УВЕЛИЧИЛСЯ НА 3,8%


17:54 17.11.2023

Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси за январь-октябрь 2023 г. в текущих ценах составил 179,2 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 103,8% к уровню января-октября 2022 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс-дефлятор ВВП в январе-октябре 2023 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 109%.
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