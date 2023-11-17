Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси за январь-октябрь 2023 г. в текущих ценах составил 179,2 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 103,8% к уровню января-октября 2022 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс-дефлятор ВВП в январе-октябре 2023 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 109%.