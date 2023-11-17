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ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ КОММЕРЧЕСКОЙ ПАРТИИ ТОВАРОВ
17:28 17.11.2023
Гродненские таможенники установили факт перемещения коммерческой партии товаров на сумму более 200 тыс. рублей под видом товаров для личного пользования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, чтобы избежать уплаты таможенных платежей товары были розданы мелкими частями третьим лицам перед пересечением границы. Это подтвердили проверки.
В частности, в грузовом отсеке автомобиля Mercedes-Benz находилось более 2 тыс. единиц автозапчастей, обуви, мебельной фурнитуры и других товаров. Какие-либо документы на перевозимый груз у водителя отсутствовали.
Гродненской региональной таможней начаты административные процессы. За нарушение порядка приобретения, хранения, использования в производстве, транспортировки, отпуска и реализации товаров (ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь) предусмотрен штраф до 50% от стоимости предмета административного правонарушения, а за перемещение товаров с сокрытием от таможенного контроля (ч.2 ст.15.1 КоАП Республики Беларусь) – до 30 базовых величин с возможной конфискацией сокрытых товаров.
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