Минский тракторный завод в январе-сентябре 2023 года снизил затраты на производство и реализацию продукции на более чем 70 миллионов рублей. Об этом газете «Трактор.бел» сообщила начальник отдела технико-экономического обоснования инвестиций ОАО «МТЗ» Светлана Глебко.

«На Минском тракторном заводе реализуется комплексный план организационно-технических мероприятий. За 9 месяцев текущего года предприятию удалось сэкономить 71,7 миллиона рублей при задании 57,5 миллиона. План перевыполнен почти на 25%», - рассказала Светлана Глебко.

Комплексный план стимулирует цехи и отделы разрабатывать и внедрять мероприятия, сберегающие материальные, трудовые и энергоресурсы.

К примеру, в кузнечном цехе перешли на прогрессивную технологию за счет ввода в эксплуатацию отрезных станков Amada. Они заменили пресс-ножницы, требующие больших расходов газа и электричества. А в литейном цехе № 2 внедрили новую литниковую систему по улавливанию шлаковых частиц при заливке форм жидким металлом. Ее используют для производства отливок корпуса гидросистемы. Это позволило не только повысить качество литья, но и снизить металлоемкость его изготовления.