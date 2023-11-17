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ЭКОНОМИКА РБ
КГК ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПОМЕШАЛ ЗАКУПКЕ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ ПО ЗАВЫШЕННЫМ ЦЕНАМ
16:57 17.11.2023
Комитет госконтроля Витебской области помешал закупке сельхозтехники по завышенным ценам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, стоимость отдельной сельхозтехники, приобретаемой сельхозорганизациями региона в рамках госпрограммы «Аграрный бизнес», была сформирована с нарушением законодательства. В частности, производителем техники был применен уровень рентабельности 20% при ограничении не более 15%.
После вмешательства госконтролеров стоимость, сформированная с нарушением законодательства пересмотрена. Приняты меры по взысканию в бюджет суммы завышения в размере 63,8 тыс. рублей (по состоявшимся закупкам).
Кроме того, предотвращена закупка сельхозтехники по завышенной стоимости, чем обеспечена экономия более 150 тыс. рублей.
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