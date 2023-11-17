В Минске розничный товарооборот в январе-октябре 2023 г. составил 19 135,1 млн рублей, или 112,6% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 97,4% розничного товарооборота города Минска, в январе-октябре 2023 г. составил 18 640,3 млн рублей, или 113,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-октябре 2023 г. составил 71 230,2 млн рублей, или 109,1% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2022 г.

Товарооборот общественного питания в январе-октябре 2023 г. составил 1 945,1 млн рублей, или 110,5% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2022 г.