В Государственном таможенном комитете под руководством председателя ГТК Владимира Орловского 17 ноября состоялось заседание коллегии по вопросам эффективности применения системы управления таможенными рисками и реализации директивы «О дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГТК, основные усилия при управлении таможенными рисками сосредоточены на вопросах, связанных с наличием ограничительных мер в отношении белорусских субъектов хозяйствования в условиях санкционного давления, а также принимаемых ответных мер по отношению к недружественным странам, недопущении ввоза запрещенных и ограниченных товаров.

В июне этого года издан указ, которым излагается в новой редакции директива № 2 от 27 декабря 2006 года. Положения документа актуализированы в части работы с обращениями граждан и юридических лиц, осуществления административных процедур, обеспечения защиты прав и интересов граждан и юридических лиц в условиях современного развития общества и государства.

Участники заседания обсудили уровень организации работы в этих направлениях, а также реализацию предусмотренных директивой мероприятий.

Руководство ГТК положительно оценило реализацию мероприятий в рамках обсуждаемых вопросов, поставлены задачи на перспективу.

В ведомстве отметили, что таможенная служба в числе первых начала работу по электронному внутреннему и внешнему информационному обмену в рамках использования единой республиканской информационной системы учета и обработки обращений граждан и юридических лиц. В этом году из всех принятых в таможенных органах текстовых обращений более 80% поступило в электронном виде.