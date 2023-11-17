ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.11.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫМИ РИСКАМИ ОБСУДИЛИ В ГТК


15:59 17.11.2023

В Государственном таможенном комитете под руководством председателя ГТК Владимира Орловского 17 ноября состоялось заседание коллегии по вопросам эффективности применения системы управления таможенными рисками и реализации директивы «О дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГТК, основные усилия при управлении таможенными рисками сосредоточены на вопросах, связанных с наличием ограничительных мер в отношении белорусских субъектов хозяйствования в условиях санкционного давления, а также принимаемых ответных мер по отношению к недружественным странам, недопущении ввоза запрещенных и ограниченных товаров.

В июне этого года издан указ, которым излагается в новой редакции директива № 2 от 27 декабря 2006 года. Положения документа актуализированы в части работы с обращениями граждан и юридических лиц, осуществления административных процедур, обеспечения защиты прав и интересов граждан и юридических лиц в условиях современного развития общества и государства.

Участники заседания обсудили уровень организации работы в этих направлениях, а также реализацию предусмотренных директивой мероприятий.

Руководство ГТК положительно оценило реализацию мероприятий в рамках обсуждаемых вопросов, поставлены задачи на перспективу.

В ведомстве отметили, что таможенная служба в числе первых начала работу по электронному внутреннему и внешнему информационному обмену в рамках использования единой республиканской информационной системы учета и обработки обращений граждан и юридических лиц. В этом году из всех принятых в таможенных органах текстовых обращений более 80% поступило в электронном виде.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.11.2023
валюта курс
EUR 3.3686
USD 3.1040
RUB 3.4840
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.11.2023
валюта курс +/-
EUR 3.3563 -0
USD 3.1040 +0.0007
RUB 3.4840 -0.0031
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3650 3.3700
USD 3.1060 3.1130
RUB 3.4700 3.4780
подробнее

Конвертация в банках
на 17.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0820 1.0850
EUR/RUB 96.7500 97.3000
USD/RUB 89.2000 89.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте