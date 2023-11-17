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ЭКОНОМИКА РБ
ДВЕ НОВЫЕ ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ ПОЯВИЛИСЬ В СЕТИ ЭЛЕКТРОЗАПРАВОК EVIKA!
15:25 17.11.2023
Две новые зарядные станции появились в сети электрозаправок Evika!
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белтелеком», одна из них заработала в Гродно (ул. Максима Горького, 85), а другая – в Гомеле (ул. 70 лет БССР, 5А). Это однопостовые станции мощностью 22 кВт, которые обеспечивают полную зарядку батареи переменным током за 4-8 часов.
Напомним, что в Гомеле появилась уже пятая ЭЗС Evika! Ранее станции были установлены по адресам: пр-т Октября 1А; ул. Пушкина, 6; ул. Мазурова, 71А; ул. П. Бровки, 35А.
Для комфорта автовладельцев электрорарядные станции Evika! располагаются в спальных районах, возле офисов или бизнес-центров. При этом каждая ЭЗС находится под видеоконтролем. Это делает процесс зарядки электромобиля удобным и безопасным.
Чтобы воспользоваться зарядкой, необходимо установить мобильное приложение ISKRA*. Используя приложение, можно найти ближайшую зарядную станцию на карте и проложить к ней маршрут, узнать технические параметры сессии и следить за ходом зарядки.
Стоимость услуги – 0,4 рубля за 1 кВт*ч. Произвести оплату можно картами самых популярных платежных систем.
Все адреса электрозарядных станций Evika! представлены на сайте evika.by.
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