Лукашенко в ходе посещения сегодня Гомельского производственного объединения "Кристалл" - управляющая компания холдинга "КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ" потребовал импортозаместить производство золотых мерных слитков.

Производство мерных слитков из золота для Министерства финансов – это новое направление для "Кристалла". В дальнейшем ведомство продает их субъектам хозяйствования, банкам и другим кредитно-финансовым организациям Беларуси. Это серьезный вклад в импортозамещение, потому что ранее слитки поставлялись в Беларусь из стран Западной Европы.

Лукашенко потребовал взять эти вопросы на особый контроль, чтобы окончательно заместить импорт данных изделий.

"Мы все можем для Нацбанка сделать? Значит, со следующего года, да и в этом году чтобы мы ничего из Швейцарии не ввозили", - потребовал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

На предприятии он подробно ознакомился с этапами ювелирного производства и обработкой алмазов.

Гомельский "Кристалл" был образован в 1972 году как один из 7 одноименных заводов в Советском Союзе. Сегодня свою деятельность продолжают только два предприятия - в Гомеле и Смоленске.