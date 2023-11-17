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ЭКОНОМИКА РБ


НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ОРГАНИЗУЕТ ПРОИЗВОДСТВО АДАПТИВНЫХ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ


14:43 17.11.2023

В качестве резидента СЭЗ «Гродноинвест» 17 ноября 2023 года зарегистрировано закрытое акционерное общество «ЭрНекс Адаптивные Технологии» с проектом по производству натриевых и светодиодных светильников для нужд сельского хозяйства и медицины.

Как сообщает сайт СЭЗ, основная идея инвестиционного проекта предполагает организацию производства современных натриевых и светодиодных светильников на основе адаптивных технологий для нужд сельского хозяйства и медицины.

Адаптивные светильники способны подстраиваться под состояние живого организма с учетом его персональных условий обитания, фаз роста, климатических составляющих, времени суток и т.д. Это востребовано как для тепличной отрасли, так и для животного мира. В адаптивных светильниках используется принцип управления светом под заданные потребности светокультуры, обеспечиваемые за счет динамического изменения параметров освещения в полноспектральном диапазоне.

В рамках реализации инвестиционного проекта запланировано строительство современного производственно-складского комплекса и исследовательского центра. Планируется, что основная часть производимой продукции будет поставляться на экспорт.

ООО «ЭрНекс Адаптивные Технологии» стало 5 новым предприятием-резидентом СЭЗ «Гродноинвест» в 2023 году. Ранее в этом году со своими инвестиционными проектами были зарегистрированы ООО «ЗападТрансГраница», ОАО «Новогрудское строительно-монтажное управление», ОАО «Гродненский завод токарных патронов «БелТАПАЗ» и ООО «ЛакиПэт».
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