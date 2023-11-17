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ЭКОНОМИКА РБ


ГКНТ ПРЕДЛАГАЕТ СОЗДАТЬ ЕДИНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТУПА К МИРОВЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ ИНФОРМРЕСУРСАМ


14:12 17.11.2023

ГКНТ предлагает создать единый республиканский центр организации доступа к мировым электронным информационным ресурсам. Об этом рассказал первый заместитель председателя ГКНТ Денис Коржицкий на ХХII Международной научно-технической конференции "Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации".

По его словам, основной объем научно-технической информации создается за рубежом.

"Из 28 тыс. научных изданий, которые учтены на известном наукометрическом агрегаторе Scimago, белорусскими являются только 15. В этих условиях одной из проблем развития государственной системы научно-технической информации является отсутствие эффективных механизмов доступа белорусских ученых к мировым электронным информационным ресурсам научно-технической информации. Поэтому создание единого республиканского центра организации доступа к мировым электронным информационным ресурсам - вопрос актуальный", - сказал Денис Коржицкий, которого цитирует пресс-служба ГКНТ.

"На основании анализа зарубежного и национального опыта можно предложить концептуальные основы создания такого центра. Функции республиканского центра будет целесообразно возложить на Национальную библиотеку Беларуси, потому что на ее базе уже 15 лет работает проект "Виртуальный читальный зал", объединивший усилия около 40 библиотек, информационных центров, научно-исследовательских и иных учреждений по совместному отбору, тестированию и приобретению лицензируемых ЭИР НТИ. Также на базе НББ создан Совет библиотек по информационному взаимодействию в составе 14 крупнейших библиотек", - рассказал Денис Коржицкий.

По его словам, единый центр будет предоставлять своим пользователям две формы услуг: национальную и корпоративную подписки.

Национальная подписка - это услуга по бесплатному предоставлению пользователям доступа к различным ЭИР НТИ. Источником формирования фонда национальной подписки являются средства республиканского бюджета. "Реализация данной инициативы предполагает расширение полномочий Совета библиотек, который на ежегодной основе должен определять перечень ресурсов, целесообразных для организации национальной подписки. С учетом относительно небольшого количества потребителей данных услуг ожидается, что 14 крупнейших белорусских библиотек смогут самостоятельно решить данную задачу с использованием имеющейся статистики запросов к различным ЭИР НТИ", - уверен первый зампредседателя.

Корпоративная подписка предполагает формирование перечня зарубежных ресурсов, закупка которых за счет бюджетных средств осуществляется исключительно единым центром. "Таким образом, в основных чертах сохраняется существующий и привычный белорусским организациям механизм функционирования "Виртуального читального зала". Однако важным отличием является масштабирование существующей практики на все бюджетные организации в обязательном порядке", - рассказал Денис Коржицкий.

Благодаря единому центру создается гибкий механизм, который учитывает как национальный, так и зарубежный опыт. Также предполагается возможность финансирования из различных источников и обеспечивается максимизация экономии бюджетных средств вне зависимости от объема выделенных ресурсов в каждом конкретном году.
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