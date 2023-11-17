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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В МИНСКЕ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ ВЫРОСЛО НА 4,3%


13:38 17.11.2023

В январе-октябре 2023 г. объем промышленного производства в Минске в текущих ценах составил 24 163,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 104,3% к уровню января-октября 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности вырос на 45,7%, в обрабатывающей промышленности - на 10,8%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений- на 1,6%.

При этом объем производства в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом упал на 25%.
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