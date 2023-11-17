За январь-сентябрь 2023 года список резидентов СЭЗ пополнился 22 новыми предприятиями с суммарным объемом заявленных инвестиций более $140 млн и планами по созданию 1,2 тыс. новых рабочих мест. Об этом заявила начальник управления инфраструктуры развития Минэкономики Беларуси Ольга Бондарь.

По ее словам, новые проекты реализуются в логистике, машиностроении, пищевой и химической промышленности, производстве мебели и электрооборудования, металлообработке.

Работа резидентов СЭЗ оказывает значительное влияние на социально-экономическое развитие регионов. На долю резидентов СЭЗ (при 5,3% от среднесписочной численности занятых по стране) приходится пятая часть экспорта товаров, ПИИ на чистой основе и производства промышленной продукции.

«По итогам работы за 9 месяцев обеспечен рост среднемесячной зарплаты работников предприятий-резидентов СЭЗ – на 20%, объемов выручки от реализации продукции – на 11,6% и производства промышленной продукции – на 7,5%. Суммарный объем чистой прибыли по СЭЗ составил 1,6 млрд рублей» – резюмировала Ольга Бондарь, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.