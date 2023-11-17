|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.11.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ СНИЗИЛИСЬ С НАЧАЛА ГОДА НА 1,8%
12:56 17.11.2023
Индекс цен производителей промышленной продукции Витебской области в октябре 2023 г. по сравнению с сентябрем 2023 г. составил 99,4%, с декабрем 2022 г. – 98,2%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе на инвестиционные товары индекс цен составил 100,8% и 107,9% соответственно, промежуточные товары – 99,4% и 97,7%, потребительские товары – 100,1% и 100,03% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Витебской области в октябре 2023 г. по сравнению с сентябрем 2023 г. составил 100,5%, с декабрем 2022 г. – 97,4%, в том числе в растениеводстве – 100,6% и 99,2% соответственно, животноводстве – 100,5% и 96,8% соответственно.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.11.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 17.11.2023
Курсы в банках
на 17.11.2023
Конвертация в банках
на 17.11.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте