Индекс цен производителей промышленной продукции Витебской области в октябре 2023 г. по сравнению с сентябрем 2023 г. составил 99,4%, с декабрем 2022 г. – 98,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе на инвестиционные товары индекс цен составил 100,8% и 107,9% соответственно, промежуточные товары – 99,4% и 97,7%, потребительские товары – 100,1% и 100,03% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Витебской области в октябре 2023 г. по сравнению с сентябрем 2023 г. составил 100,5%, с декабрем 2022 г. – 97,4%, в том числе в растениеводстве – 100,6% и 99,2% соответственно, животноводстве – 100,5% и 96,8% соответственно.