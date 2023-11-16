29 ноября 2023 г. состоится прямая телефонная линия с первым заместителем председателя комитета «Минскоблимущество Галиной» Ткаченко по вопросам вовлечения объектов госсобственности в хозяйственный оборот и их приобретения потенциальными инвесторами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в комитете, задать вопросы можно будет с 10.00 до 13.00 по номеру телефона 8 (017) 500-46-62.