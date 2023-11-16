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ЭКОНОМИКА РБ
ГПК БЕЛАРУСИ ФИКСИРУЕТ ПЕРЕД ВСЕМИ ЛИТОВСКИМИ ПОГРАНПЕРЕХОДАМИ БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ФУР
12:00 17.11.2023
Более тысячи фур фиксируется перед всеми литовскими погранпереходами. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
Согласно информации, самый загруженный из них — Мядининкай (Каменный Лог). Его контрольные службы с понедельника ежесуточно пропускали в среднем 12% большегрузов от нормы, т.е. 2 фуры в час из 20 возможных.
Контрольные службы латвийского и польского пунктов пропуска Патерниеки (Григоровщина) и Кукурыки (Козловичи) с начали недели приняли на свою территорию около 70% грузового транспорта.
«По состоянию на 10.00 более 185 легковушек ожидают оформления перед всеми литовскими пунктами пропуска и польским — Тересполь (Брест)», - говорится в сообщении ГПК.
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