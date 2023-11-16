Более тысячи фур фиксируется перед всеми литовскими погранпереходами. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Согласно информации, самый загруженный из них — Мядининкай (Каменный Лог). Его контрольные службы с понедельника ежесуточно пропускали в среднем 12% большегрузов от нормы, т.е. 2 фуры в час из 20 возможных.

Контрольные службы латвийского и польского пунктов пропуска Патерниеки (Григоровщина) и Кукурыки (Козловичи) с начали недели приняли на свою территорию около 70% грузового транспорта.

«По состоянию на 10.00 более 185 легковушек ожидают оформления перед всеми литовскими пунктами пропуска и польским — Тересполь (Брест)», - говорится в сообщении ГПК.