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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ СОБРАЛИ ПОЧТИ 183,4 ТЫС. ТОНН ОВОЩЕЙ
11:42 17.11.2023
В Беларуси овощи убраны на 5,77 тыс. га. Всего их собрано 183,4 тыс. тонн при средней урожайности 317,9 ц/га.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, во всех категориях хозяйств на 17 ноября 2023 года намолочено 9472,7 тыс. тонн зерна с учетом рапса.
Кукуруза на зерно убрана на 246,0 тыс. га площадей, намолочено 2039,4 тыс. тонн этой культуры при средней урожайности 97,8 ц/га.
На сегодня собрано зеленой массы кукурузы 22869,1 тыс. тонн.
Сельхозорганизации республики убрали на 100,7 тыс. га площадей сахарную свеклу и накопали 4931,1 тыс. тонн при урожайности 489,9 ц/га.
В стране заготовлено 9278,2 тыс. тонн травяных кормов, что составляет 96,0% к плану.
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