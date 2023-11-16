В Беларуси овощи убраны на 5,77 тыс. га. Всего их собрано 183,4 тыс. тонн при средней урожайности 317,9 ц/га.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, во всех категориях хозяйств на 17 ноября 2023 года намолочено 9472,7 тыс. тонн зерна с учетом рапса.

Кукуруза на зерно убрана на 246,0 тыс. га площадей, намолочено 2039,4 тыс. тонн этой культуры при средней урожайности 97,8 ц/га.

На сегодня собрано зеленой массы кукурузы 22869,1 тыс. тонн.

Сельхозорганизации республики убрали на 100,7 тыс. га площадей сахарную свеклу и накопали 4931,1 тыс. тонн при урожайности 489,9 ц/га.

В стране заготовлено 9278,2 тыс. тонн травяных кормов, что составляет 96,0% к плану.