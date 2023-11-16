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ЭКОНОМИКА РБ


РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧИЛСЯ ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ НА 7,6%


11:33 17.11.2023

Розничный товарооборот в январе-октябре 2023 г. составил 62 млрд рублей, или 107,6% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2022 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 22,1 рубля против 20 рублей за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,4% розничного товарооборота республики, в январе-октябре 2023 г. составил 58,5 млрд рублей, или 108,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-октябре 2023 г. составил 131,9 млрд рублей, или 113,2% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2022 г.

Товарооборот общественного питания в январе-октябре 2023 г. составил 4,1 млрд рублей, или 110,8% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2022 г.
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