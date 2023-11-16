Под председательством заместителя министра экономики Владимира Наумовича 16 ноября 2023 г. состоялось очередное заседание рабочей группы по выработке новых подходов к регулированию хозяйственной деятельности в составе подгруппы, рассматривающей административные процедуры в отношении субъектов хозяйствования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, участники рассмотрели административные процедуры в сфере строительства. В их числе – получение разрешительной документации на проектирование, возведение, реконструкцию, реставрацию объектов или их снос, установку зарядных станций, благоустройство, согласование таких работ, а также получения технических требований.

Приняты концептуальные решения по оптимизации бизнес-процессов рассмотренных админпроцедур, в том числе по исключению излишне запрашиваемых документов.

В мероприятии участвовали представители Минэкономики, Департамента по авиации Минтранса, Минстройархитектуры, МВД, Минфина, Минсвязи, Администрации Индустриального парка «Великий камень», Агентства сервисизации и реинжиниринга, Национального центра электронных услуг, местных исполнительных и распорядительных органов.