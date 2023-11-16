ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.11.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ИНФЛЯЦИЯ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 3,8%


10:54 17.11.2023

Потребительские цены в Витебской области в октябре 2023 г. по сравнению с сентябрем выросли на 1%, с декабрем 2022 г. – на 3,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за октябрь 2023 года потребительские цены увеличились по сравнению с октябрем 2022 года на 3,1%. В январе-октябре 2023 года рост цен составил 4,1% к уровню января-октября 2022 года.

Продовольственные товары в октябре 2023 г. по сравнению с сентябрем подорожали на 1,3%, с декабрем 2022 г. – на 4,5%. Годовой рост цен в октябре 2023 года составил 4,5%. За январь-октябрь 2023 года цены на продтовары выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,8%.

Цены на непродовольственные товары в октябре по сравнению с сентябрем выросли на 0,5%, с начала года – на 2,9%. Годовой рост цен в октябре 2023 года составил 1,2%. В январе-октябре текущего года непродовольственные товары подорожали по сравнению с январем-октябрем 2022 года на 1,8%.

Цены на услуги в октябре 2023 г. по сравнению с сентябрем снизились на 0,3%, с декабрем 2022 г. – выросли на 6%. За октябрь текущего года цены на услуги увеличились к октябрю 2022 года на 7,1%. В январе-октябре 2023 года к уровню января-октября 2022 года услуги подорожали на 6,8%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.11.2023
валюта курс
EUR 3.3671
USD 3.1033
RUB 3.4871
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.11.2023
валюта курс +/-
USD 3.1033 -0.0153
RUB 3.4871 +0.0089
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3640 3.3740
USD 3.1030 3.1150
RUB 3.4700 3.4850
подробнее

Конвертация в банках
на 17.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0810 1.0850
EUR/RUB 96.7000 97.2500
USD/RUB 89.1000 89.7500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте