Потребительские цены в Витебской области в октябре 2023 г. по сравнению с сентябрем выросли на 1%, с декабрем 2022 г. – на 3,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за октябрь 2023 года потребительские цены увеличились по сравнению с октябрем 2022 года на 3,1%. В январе-октябре 2023 года рост цен составил 4,1% к уровню января-октября 2022 года.

Продовольственные товары в октябре 2023 г. по сравнению с сентябрем подорожали на 1,3%, с декабрем 2022 г. – на 4,5%. Годовой рост цен в октябре 2023 года составил 4,5%. За январь-октябрь 2023 года цены на продтовары выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,8%.

Цены на непродовольственные товары в октябре по сравнению с сентябрем выросли на 0,5%, с начала года – на 2,9%. Годовой рост цен в октябре 2023 года составил 1,2%. В январе-октябре текущего года непродовольственные товары подорожали по сравнению с январем-октябрем 2022 года на 1,8%.

Цены на услуги в октябре 2023 г. по сравнению с сентябрем снизились на 0,3%, с декабрем 2022 г. – выросли на 6%. За октябрь текущего года цены на услуги увеличились к октябрю 2022 года на 7,1%. В январе-октябре 2023 года к уровню января-октября 2022 года услуги подорожали на 6,8%.