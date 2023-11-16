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ЭКОНОМИКА РБ
ИНФЛЯЦИЯ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 3,8%
10:54 17.11.2023
Потребительские цены в Витебской области в октябре 2023 г. по сравнению с сентябрем выросли на 1%, с декабрем 2022 г. – на 3,8%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за октябрь 2023 года потребительские цены увеличились по сравнению с октябрем 2022 года на 3,1%. В январе-октябре 2023 года рост цен составил 4,1% к уровню января-октября 2022 года.
Продовольственные товары в октябре 2023 г. по сравнению с сентябрем подорожали на 1,3%, с декабрем 2022 г. – на 4,5%. Годовой рост цен в октябре 2023 года составил 4,5%. За январь-октябрь 2023 года цены на продтовары выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,8%.
Цены на непродовольственные товары в октябре по сравнению с сентябрем выросли на 0,5%, с начала года – на 2,9%. Годовой рост цен в октябре 2023 года составил 1,2%. В январе-октябре текущего года непродовольственные товары подорожали по сравнению с январем-октябрем 2022 года на 1,8%.
Цены на услуги в октябре 2023 г. по сравнению с сентябрем снизились на 0,3%, с декабрем 2022 г. – выросли на 6%. За октябрь текущего года цены на услуги увеличились к октябрю 2022 года на 7,1%. В январе-октябре 2023 года к уровню января-октября 2022 года услуги подорожали на 6,8%.
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