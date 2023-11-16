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ЭКОНОМИКА РБ
ХИМИЧЕСКУЮ ПРОДУКЦИЮ ПО НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ ВЫПУСКАЮТ В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ»
10:46 17.11.2023
Совместное белорусско-российское предприятие ООО «Эклипс Кемикалс», являющееся резидентом индустриального парка «Великий камень» с 2022 года, запустила производство современной высококачественной химической продукции.
Как сообщает сайт парка, компания вывела на рынок новые продукты бытовой химии, которые разработаны ее собственной лабораторией.
Представители органов управления «Великого камня» 16 ноября ознакомились с технологическим процессом, а также планами по дальнейшему развитию производства.
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