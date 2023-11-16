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ЭКОНОМИКА РБ


ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ АГРОЭКОТУРИЗМА ОБСУДЯТ В БГУ


10:21 17.11.2023

XIV Международная научно-практическая конференция «Агроэкотуризм в Республике Беларусь: состояние и современные вызовы» состоится 17 ноября в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, форум станет площадкой для обмена опытом реализации туристических услуг в сельском и экологическом туризме, обсуждения концептуальных основ и новых направлений развития данного сегмента турбизнеса. Мероприятие организуют в очно-дистанционном формате.

Участниками форума станут около 40 преподавателей, экспертов и специалистов профильных служб из Беларуси и России. Это представители БГУ, Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина, Российского государственного гуманитарного университета, Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого.

Стартует конференция с выступлений сотрудников Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси. Они представят доклады об актуальных вопросах государственной политики в сфере агроэкотуризма.

Также участники рассмотрят современное состояние и потенциал развития агроэкотуризма в отдельных регионах Беларуси и России, вопросы концептуальных подходов к формированию новой модели агроэкотуризма на основе социальной ответственности, а также оценят эффективность включения агроусадеб в туристические маршруты, практику организации профильных олимпиад для вовлечения молодежи в развитие сельских территорий и др.

Кроме того, в рамках конференции студенты кафедры международного туризма факультета международных отношений (ФМО) БГУ расскажут о результатах реализации своих инновационных проектов в конкретных агроусадьбах и поделятся опытом сотрудничества с турбизнесом по продвижению услуг агроэкотуризма с применением инструментов цифрового маркетинга.

По итогам форума подготовят сборник научных материалов, который опубликуют в Электронной библиотеке БГУ.

Организатором мероприятия выступает ФМО БГУ.
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