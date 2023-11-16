За январь-сентябрь 2023 г. в реальный сектор экономики Минской области (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $1115,6 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (48,9% от всех поступивших инвестиций), Кипра (22,1%) и Китая (4,9%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $973,3 млн, или 87,2% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь-сентябрь 2023 г. организациями области направлено за рубеж инвестиций на $876,9 млн.

Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (94,4% от всех направленных инвестиций) и Казахстана (2,2%).

На долю прямых инвестиций приходилось 98,3% всех направленных инвестиций за рубеж.