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ЭКОНОМИКА РБ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ $1,1 МЛРД
10:08 17.11.2023
За январь-сентябрь 2023 г. в реальный сектор экономики Минской области (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $1115,6 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (48,9% от всех поступивших инвестиций), Кипра (22,1%) и Китая (4,9%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $973,3 млн, или 87,2% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За январь-сентябрь 2023 г. организациями области направлено за рубеж инвестиций на $876,9 млн.
Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (94,4% от всех направленных инвестиций) и Казахстана (2,2%).
На долю прямых инвестиций приходилось 98,3% всех направленных инвестиций за рубеж.
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