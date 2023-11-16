Резидент Парка высоких технологий (ПВТ) ООО «Надежные программы» (hoster.by) провел форум по управлению интернетом Belarus IGF-2023.

Как сообщает сайт ПВТ, форум собрал более 500 участников – от представителей министерств и ведомств, международных организаций и бизнеса до студентов и простых интернет-пользователей. Главной целью стало обсуждение, каким должен быть интернет будущего.

Участников форума ждала насыщенная программа: пленарное заседание, интересные тематические секции, конструктивные дискуссии, много живого общения и интерактива. Организаторы, как и в прошлые годы, сформировали ее на основе тем и запросов, поступивших от небезразличных интернет-пользователей. Программа включала вопросы кибербезопасности, обработки персональных данных, цифровой грамотности, формирования ложной повестки в СМИ и многое другое.

IMG_8800.JPGНа открытии мероприятия внимание участников было обращено на то, что доменной зоне «by» уже почти 30 лет. В свою очередь спикеры призвали всех присутствующих использовать данный форум как площадку для обмена идеями, опытом, а также для ведения сотрудничества между различными участниками интернет-сообщества.

Организатор пятого форума по управлению интернетом, генеральный директор ООО «Надежные программы» Сергей Повалишев подчеркнул, что темы для обсуждения на Belarus IGF-2023 диктует сама жизнь.

«Если в предыдущие годы обсуждались более футуристические темы, на юбилейной встрече сделали акцент на более прикладных темах – информационная безопасность. Данная тема проходит красной нитью через все форумы по управлению интернетом», – сказал Сергей Повалишев.

В завершение своего выступления генеральный директор ООО «Надежные программы» акцентировал внимание на том, что Belarus IGF-2023 является уникальной площадкой, где абсолютно у каждого есть возможность задать любой интересующий вопрос компетентному специалисту.

Далее работа форума продолжилась в формате пяти тематических сессий.

Так, в рамках дискуссии «Интернет, который мы хотим. Тренды, проблемы, возможности» рассмотрели угрозы фрагментации интернета, место Беларуси по уровню проникновения волоконно-оптических сетей в домохозяйствах, рост потребления трафика, также прозвучали прогнозы появления 5G в Беларуси.

Участники секции «Цифровая грамотность как базовый инструмент информационной безопасности» попробовали найти связь между низким уровнем цифровой грамотности и киберпреступлениями, а также разобрали проблему цифрового неравенства и digital-инклюзию. В дискуссии принял участие начальник образовательного отдела Секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий Владимир Лебедев, который раскрыл неотъемлемые навыки современного человека в цифровой среде, учитывая развитие искусственного интеллекта, а также рассказал о реализуемом образовательном проекте ПВТ «Информатика без розетки».

В рамках темы «Орудие преступления в вашем кармане: кибербезопасность и как защитить себя от угроз» обсудили новейшие тенденции в области информационной безопасности, новые требования к обеспечению защиты данных и подходы к их реализации, поговорили о взломах и утечках данных, как их можно было бы избежать.

Какие ошибки чаще всего совершают операторы персональных данных, как выстроить процессы обработки и защиты персональных данных внутри компании, какова проблематика передачи персональных данные за пределы Республики Беларусь – данные вопросы рассмотрели на дискуссии «Защита персональных данных: опыт практиков».

Отметим, что мероприятие является частью глобального мирового форума. Его проводят с 2006 года под эгидой ООН.

Компания ООО «Надежные программы» (hoster.by) – резидент ПВТ с 2019 года. Компания является крупнейшим регистратором доменов в стране и предлагает отраслевые IaaS-решения для корпоративных клиентов, малого и среднего бизнеса.