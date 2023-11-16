ЭКОНОМИКА РБ

ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН 17 НОЯБРЯ МОГУТ БЕСПЛАТНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ В МИНСКЕ У АДВОКАТА

09:45 17.11.2023 Семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей, а также родители в интересах детей 17 ноября смогут получить бесплатную правовую помощь адвоката в Минске (ул. В.Хоружей, 3, каб. 234) Как сообщает Национальный правовой портал, прием граждан будет вести заместитель председателя Белорусской республиканской коллегии адвокатов Елена Былина. Консультирование будет осуществляться с 10.00 до 13.00.