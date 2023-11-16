В январе-октябре 2023 года в Беларуси объем промышленного производства в текущих ценах составил 153,6 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 108% к уровню января-октября 2022 года.

Как сообщает Национальный статкомитет, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 4,8%, в обрабатывающей промышленности – на 9,8%, в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 1,5%.

При этом объем производства в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом сократился на 3,4%.

Индекс промышленного производства за октябрь 2023 г. к октябрю 2022 г. составил 107,1%, к сентябрю 2023 г. – 100,6%.