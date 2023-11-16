|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.11.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПРОМПРОИЗВОДСТВО ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ ВЫРОСЛО НА 8%
09:25 17.11.2023
В январе-октябре 2023 года в Беларуси объем промышленного производства в текущих ценах составил 153,6 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 108% к уровню января-октября 2022 года.
Как сообщает Национальный статкомитет, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 4,8%, в обрабатывающей промышленности – на 9,8%, в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 1,5%.
При этом объем производства в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом сократился на 3,4%.
Индекс промышленного производства за октябрь 2023 г. к октябрю 2022 г. составил 107,1%, к сентябрю 2023 г. – 100,6%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.11.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 16.11.2023
Курсы в банках
на 17.11.2023
Конвертация в банках
на 17.11.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте