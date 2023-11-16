Комитет госконтроля Беларуси исследовал качество травяных кормов более чем в 340 сельхозорганизациях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, отобрано более 1635 проб. В лабораториях изучено почти 1,5 млн тонн сенажа, что составляет 12% от заготовленного по всей стране.

Исследования показали, что отдельными хозяйствами Витебской, Гомельской и Могилевской областей заготовлены корма 3-го класса (низкокачественные).

Кроме того, к неклассному сенажу отнесено 113 тыс. тонн заготовленных травяных кормов (этот сенаж имеет низкую питательность).

Основными причинами закладки низкокачественных кормов являются: несвоевременная уборка трав, которая проводилась после оптимальных сроков; заготовка кормов без использования консервантов; закладка сенажной массы в неподготовленные траншеи.

О выявленных нарушениях оперативно проинформированы местные органы власти. Часть выявленных недостатков устранена.