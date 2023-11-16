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ЭКОНОМИКА РБ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 78,8% БЮДЖЕТА МИНСКА
17:56 16.11.2023
Негосударственный сектор экономики обеспечивает 78,8% бюджета Минска, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 74,3%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по столице, на организации государственного сектора приходится 21,2% всех поступлений, на индивидуальных предпринимателей – 2,5%, на физических лиц – 2,0%.
На 1 ноября 2023 года в Минске осуществляли деятельность 133,2 тыс. субъектов хозяйствования.
В составе хозяйствующих субъектов 63,0 тыс. организаций и 70,2 тыс. индивидуальных предпринимателей. Плательщиками налогов (сборов) также являются 1 044,3 тыс. физических лиц.
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