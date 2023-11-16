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ЭКОНОМИКА РБ
ДОСТУПНА К ЗАКАЗУ НОВАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ УСЛУГА НА ЕПЭУ
17:45 16.11.2023
На едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) доступна к заказу новая электронная услуга Республиканского научно-технического центра по ценообразованию в строительстве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦЭУ, доступна услуга 3.78.01 «Предоставление технико-экономических и стоимостных показателей объекта-аналога из автоматизированной информационной системы Госстройпортала создания и управления банком данных объектов-аналогов на строительство объектов».
В рамках электронной услуги 3.78.01 государственные органы, юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также физические лица могут получить сведения о технико-экономических и стоимостных показателях определенного объекта строительства. Поиск объекта-аналога осуществляется по его наименованию.
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