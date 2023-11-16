На едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) доступна к заказу новая электронная услуга Республиканского научно-технического центра по ценообразованию в строительстве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦЭУ, доступна услуга 3.78.01 «Предоставление технико-экономических и стоимостных показателей объекта-аналога из автоматизированной информационной системы Госстройпортала создания и управления банком данных объектов-аналогов на строительство объектов».

В рамках электронной услуги 3.78.01 государственные органы, юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также физические лица могут получить сведения о технико-экономических и стоимостных показателях определенного объекта строительства. Поиск объекта-аналога осуществляется по его наименованию.