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ЭКОНОМИКА РБ
ШАССИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И СНЕГОУПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ BELARUS БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬ В ВИТЕБСКЕ
17:19 16.11.2023
Производство шасси универсального BELARUS Ш-406 и машины снегоуплотнительной BELARUS МСУ-108 наладит Витебский завод тракторных запасных частей, входящий в структуру холдинга «МТЗ-ХОЛДИНГ». Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил главный специалист по организации и сопровождению производств ОАО «МТЗ» Михаил Баринков.
«Сейчас Ш-406 и МСУ-108 собирают на Минском тракторном заводе. Пока этот вид продукции является узкоспециализированным и выпускается в малых количествах. Передача производства на Витебский завод тракторных запасных частей позволит освободить производственные мощности МТЗ и нарастить объемы выпуска машин», – рассказал Михаил Баринков.
Поскольку собственных площадей для такого производства у ВЗТЗЧ не хватает, принято решение разместить сборочный участок на территории станкостроительного предприятия «Вистан», которое также входит в состав «МТЗ-ХОЛДИНГА». Организационно-подготовительные работы уже начались, идет благоустройство территории, закупается необходимое для серийного производства технологическое оборудование, оснастка и инструмент. До конца года планируется начать сборку опытных образцов техники.
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