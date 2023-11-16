Индекс цен производителей промышленной продукции в Брестской области в октябре 2023 г. по сравнению с сентябрем 2023 г. составил 100,5%, по сравнению с декабрем 2022 г. – 102,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,8% и 101,3% соответственно, промежуточные товары – 100,3% и 103,9%, потребительские товары – 100,5% и 102% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Брестской области в октябре 2023 г. по сравнению с сентябрем 2023 г. составил 100,7%, по сравнению с декабрем 2022 г. – 90,4%, в том числе в растениеводстве – 101,2% и 97,6% соответственно, животноводстве – 100,6% и 89,1%.