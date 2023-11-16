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ЭКОНОМИКА РБ


МТС СТАЛ ОБЛАДАТЕЛЕМ НАГРАД ПРЕСТИЖНЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ ПРЕМИЙ


16:06 16.11.2023

МТС завоевал золото профессионального конкурса ADMA в номинации «Социальные кампании коммерческих брендов».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, награду одной из самых престижных премий в сфере маркетинга получил проект «Детские/семейные забеги МТС и ЮНИСЕФ». А на фестивале рекламы ЛАМА отмечены креативные ролики компании о популярных тарифах.

В состав жюри Advertising & Marketing Awards вошли 45 профессионалов, представляющих международные и локальные бренды: собственники бизнеса, топ-менеджеры компаний, маркетологи. Они оценивали сотни конкурсных заявок по важным критериям: решение проблемы, реализация идеи, эффективность проекта, социальная составляющая и др.

В итоге золотое признание премии получила совместная кампания МТС и Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси. Детские и семейные забеги, которые МТС поддерживает с 2018 года, проводятся в рамках ежегодного международного спортивного мероприятия – Минского полумарафона. Традиционно на старт выходят около 2 тыс. юных спортсменов с родителями.

Проект направлен на поддержку инклюзивной инициативы и привлечения большего внимания общественности и бизнеса к вопросу обеспечения равных возможностей для всех ребят, независимо от их особенностей. Кроме того, «Детские/семейные забеги МТС и ЮНИСЕФ» удостоены Специального приза компании Mastercard, генерального партнера конкурса.

Вместе с дипломами ADMA своих обладателей нашли награды фестиваля ЛАМА. Серебро в категориях «Режиссура видеоролика» и «Сценарий видеоролика» получил рекламный ролик МТС «Скучающий Санта». В номинации «Телекоммуникационные услуги» эта креативная работа получила серебро, а серия роликов «Танцы» отмечена бронзой.

Advertising & Marketing Awards — престижная профессиональная премия в сфере маркетинга, которая определяет лучшие бренды и проекты, реализованные на белорусском или зарубежных рынках, с позиции эффективности. Она включает 25 номинаций в категории товаров и услуг и 22 специальные премии в продуктовых и сервисных секторах. После награждения также составляются рейтинги брендов, агентств и маркетологов, которые демонстрируют наиболее эффективные тренды, а также повышают конкуренцию компаний на внутреннем и внешних рынках.

Фестиваль рекламы ЛАМА — ежегодный конкурс креативности для представителей индустрии маркетинга и коммуникаций Беларуси, где профессионалы демонстрируют лучшие кейсы для локальных и международных брендов.
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