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ЭКОНОМИКА РБ
ЯРМАРКА ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК «МЕДИЦИНА И БИОТЕХНОЛОГИИ» ПРОШЛА В МИНСКЕ
15:19 16.11.2023
Ярмарка инновационных разработок «Медицина и биотехнологии» прошла 15 ноября 2023 года в Минске на базе Института генетики и цитологии НАН Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитета по науке и технологиям, более 100 участников могли ознакомиться с инновациями и их авторами не только лично, но и дистанционно - путем подключения к трансляции на интернет-платформе.
Всего на ярмарке презентовано 73 инновационные разработки 23-х предприятий и учреждений Национальной академии наук Беларуси, министерств здравоохранения, образования, промышленности, сельского хозяйства и продовольствия, Государственного военно-промышленного комитета, ООО «МедИнСофт» и «Ноосферные технологии», а также Кемеровского государственного медицинского университета в рамках сотрудничества с Научно-образовательным центром «Кузбасс» (Россия).
Среди инноваций представлены имеющие технические преимущества и превышающие научно-технический уровень зарубежных аналогов препараты для лечения сахарного диабета, легочных болезней; биомедицинские клеточные продукты для регенерации кожи человека, терапии хронических заболеваний; фотозащитные биологически активные добавки; методики оценки рисков здоровью населения в результате воздействия окружающей среды, употребления пищевой продукции, эксплуатации Белорусской АЭС; новые лекарственные формы и средства для химиотерапии; кардиохирургические имплантаты; автоматизированные информационные системы и приборы для принятия медицинских решений.
Мероприятие организовано ГКНТ совместно с Белорусским институтом системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы и направлено на формирование и развитие связей между предприятиями, организациями, учреждениями науки и образования, использование передовых научно-технических и инновационных разработок в реальном секторе экономики.
Государственный комитет по науке и технологиям проводит ярмарки инновационных разработок ежеквартально. Тематика определяется в соответствии с приоритетными направлениями научной, научно-технической и инновационной деятельности, утверждаемыми указами в целях обеспечения концентрации государственных ресурсов на реализации наиболее важных и значимых направлений.
На сегодня проведено 30 ярмарок, на которых представлено более 550 инноваций.
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