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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ОРГАНИЗУЕТ ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
14:15 16.11.2023
В качестве резидента СЭЗ «Гродноинвест» 15 ноября 2023 года зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «лакипэт» с проектом по производству продукции для домашних животных.
Как сообщает сайт СЭЗ, основная идея инвестиционного проекта предполагает организацию производства сухих и влажных кормов, а также различных аксессуаров и натуральных наполнителей для домашних животных.
Продукция предприятия будет способствовать замещению аналогичных товаров, импортируемых на рынок Республики Беларусь, а также будет поставляться на экспорт в страны ЕАЭС и ближнего зарубежья. Начало выпуска готовой продукции запланировано на второй квартал 2024 года.
ООО «ЛакиПэт» стало 4 новым предприятием-резидентом СЭЗ «Гродноинвест» в 2023 году. Ранее в этом году со своими инвестиционными проектами были зарегистрированы ООО «ЗападТрансГраница», ОАО «Новогрудское строительно-монтажное управление», ОАО «Гродненский завод токарных патронов «БелТАПАЗ».
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