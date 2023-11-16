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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 450 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БЕЛОРУССКИХ КОМПАНИЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ «ЛИГА ЭКСПОРТА»


13:58 16.11.2023

Более 450 представителей белорусских компаний приняли участие в форуме «Лига экспорта», который прошел

14 ноября 2023 г. в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, на одной площадке в дискуссионном формате ведущие эксперты Беларуси в области маркетинга, внешнеэкономической деятельности, финансового сопровождения, таможни, логистики, электронной торговли совместно с национальным бизнес-сообществом комплексно рассмотрели вопросы организации экспортных поставок с учетом актуальной ситуации на внешнем контуре.

Так, по результатам мероприятия существующая проблематика была преобразована в конструктивные предложения и конкретные задачи.

В рамках мероприятия была обозначена позиция правительства об открытости к любым предложениям и созданию новых механизмов поддержки экспорта, упрощению административных процедур, связанных с ВЭД.

Директор Национального центра маркетинга Н. Борисевич в рамках своего выступления акцентировал важность и ценность встречного движения государства по отношению к бизнесу.

Участниками и спикерами форума отмечена высокая практическая польза мероприятия и целесообразность его проведения на регулярной основе.
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