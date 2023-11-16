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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ МИНЧАН В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ПОДРОСЛИ НА 0,9%
13:42 16.11.2023
Реальные располагаемые денежные доходы населения Минска (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе-сентябре 2023 г. составили 100,9% к уровню января-сентября 2022 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 68,6%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,7%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 16,3%, доходы от собственности и прочие доходы – 6,4%.
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