Реальные располагаемые денежные доходы населения Минска (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе-сентябре 2023 г. составили 100,9% к уровню января-сентября 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 68,6%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,7%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 16,3%, доходы от собственности и прочие доходы – 6,4%.