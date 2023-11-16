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ЭКОНОМИКА РБ
ДВИЖЕНИЕ ПО МОСТУ ЧЕРЕЗ ПРИПЯТЬ НА АВТОДОРОГЕ КАЛИНКОВИЧИ-МОЗЫРЬ 26 НОЯБРЯ ЗАКРОЕТСЯ
12:43 16.11.2023
26 ноября 2023 года с 8.00 закроется движение по мосту через Припять на автодороге Калинковичи-Мозырь. Об этом сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально».
Как уточнил генеральный директор РУП «Гомельатодор» Денис Ясько, речь об участке на км 13,439 автомобильной дороги Р-131 Калинковичи-Мозырь до автомобильной дороги Р-31.
«С 26 ноября мы приступаем к реконструкции моста, срок эксплуатации которого на сегодня уже 65 лет. В связи с тем, что в плане работ устройство нового пролетного полотна, расчетный срок реконструкции 25 месяцев», - пояснил Денис Ясько.
Работа по ремонту дорог и мостовых сооружений в области ведется непрерывно.
По словам председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко, до конца года планируется завершить ремонт и реконструкцию двадцати одного мостового сооружения.
«Есть заделы на 2024-й и планы на 2025 год. Из наиболее знаковых объектов перспективы – мосты через Припять в Мозыре, через Сож в Ветке и через Днепр в Речицком районе», - назвал он конкретные объекты.
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