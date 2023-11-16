ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.11.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ДВИЖЕНИЕ ПО МОСТУ ЧЕРЕЗ ПРИПЯТЬ НА АВТОДОРОГЕ КАЛИНКОВИЧИ-МОЗЫРЬ 26 НОЯБРЯ ЗАКРОЕТСЯ


12:43 16.11.2023

26 ноября 2023 года с 8.00 закроется движение по мосту через Припять на автодороге Калинковичи-Мозырь. Об этом сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально».

Как уточнил генеральный директор РУП «Гомельатодор» Денис Ясько, речь об участке на км 13,439 автомобильной дороги Р-131 Калинковичи-Мозырь до автомобильной дороги Р-31.

«С 26 ноября мы приступаем к реконструкции моста, срок эксплуатации которого на сегодня уже 65 лет. В связи с тем, что в плане работ устройство нового пролетного полотна, расчетный срок реконструкции 25 месяцев», - пояснил Денис Ясько.

Работа по ремонту дорог и мостовых сооружений в области ведется непрерывно.

По словам председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко, до конца года планируется завершить ремонт и реконструкцию двадцати одного мостового сооружения.

«Есть заделы на 2024-й и планы на 2025 год. Из наиболее знаковых объектов перспективы – мосты через Припять в Мозыре, через Сож в Ветке и через Днепр в Речицком районе», - назвал он конкретные объекты.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.11.2023
валюта курс
EUR 3.3844
USD 3.1186
RUB 3.4782
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.11.2023
валюта курс +/-
USD 3.1033 -0.0153
RUB 3.4871 +0.0089
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3600 3.3700
USD 3.0980 3.1080
RUB 3.4780 3.4860
подробнее

Конвертация в банках
на 16.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0805 1.0850
EUR/RUB 96.4500 97.1000
USD/RUB 89.0000 89.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте