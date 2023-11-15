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ЭКОНОМИКА РБ
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ ОБЕСПЕЧИЛ 39,2% ВСЕХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ МИНСКА
12:19 16.11.2023
За десять месяцев 2023 года субъекты малого и среднего бизнеса внесли в бюджет Минска 6,8 млрд рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по столице, данным кругом плательщиков обеспечено 39,2% всех поступлений города Минска.
Всего в Минске зарегистрировано 111,2 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, из которых 41,0 тыс. организаций и 70,2 тыс. индивидуальных предпринимателей.
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