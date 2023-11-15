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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАРУСЬ НАРАЩИВАЕТ ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА ПРАКТИЧЕСКИ ПО ВСЕЙ НОМЕНКЛАТУРЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ - СНОПКОВ


12:11 16.11.2023

Беларусь наращивает объемы экспорта в физическом выражении практически по всей номенклатуре товаров и услуг. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков в рамках форума для белорусского бизнес-сообщества "Лига экспорта" в Минске.

"Такие результаты стали возможны благодаря множеству факторов и одновременно действующим механизмам. Во-первых, это инструменты государственной финансовой и нефинансовой поддержки, которую мы масштабируем и развиваем. Во-вторых, Министерство иностранных дел все больше погружается во внешнеэкономический контекст своего мандата. В-третьих, правительство всегда уделяло и продолжит уделять первостепенное внимание развитию внешнеэкономической деятельности. Мы открыты к любым законодательным изменениям, созданию новых механизмов и инструментов, к упрощению и регулированию административных процедур, связанных с ВЭД. Функционирует также специальная антисанкционная группа, которая оперативно и гибко реагирует на актуальные вопросы в этой сфере", - сказал Снопков, которого цитирует пресс-служба правительства.

Несмотря на вызовы, Беларусь продолжает наращивать свое присутствие на внешних рынках, добавил первый вице-премьер.

"Мы экспортируем продукцию на рынки 161 страны мира, непрерывно расширяем географию экспорта. Потенциал открытия новых рынков огромный - ЕАЭС, СНГ, Азия, Ближний Восток, Африка, Латинская Америка. Некоторые из них для нас являются по-настоящему новыми", - отметил Николай Снопков.

Как показывает опыт последних лет, попытки сдержать активность Беларуси на внешних рынках бесперспективны, продолжил первый заместитель премьер-министра.

"Желание бизнеса развиваться и продавать продукцию сильнее. Это нормальный процесс, когда в ответ на сдерживающие факторы человек двигается вперед. Как результат - объемы поставок растут", - подчеркнул Николай Снопков.
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