ЭКОНОМИКА РБ

ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ МИНСК СОБРАЛ БОЛЕЕ 17,3 МЛРД РУБЛЕЙ НАЛОГОВ

11:56 16.11.2023 За десять месяцев 2023 года Минск собрал 17 312,7 млн рублей платежей, контролируемых налоговыми органами. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по столице, в структуре доходов консолидированного бюджета 57,1% (9 888,8 млн рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 42,9% (7 423,9 млн рублей) – местного. Значительная часть доходов бюджета (36,7% в общем объеме поступлений) сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость. Объемы поступлений по подоходному налогу составили 19,8%, по налогу на прибыль – 16,5%, по акцизам – 6,7%, налогу на доходы – 2,8%, налогу на недвижимость – 2,0%, налогу при упрощенной системе налогообложения – 1,6%, земельному налогу – 0,9%.