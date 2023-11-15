|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.11.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ МИНСК СОБРАЛ БОЛЕЕ 17,3 МЛРД РУБЛЕЙ НАЛОГОВ
11:56 16.11.2023
За десять месяцев 2023 года Минск собрал 17 312,7 млн рублей платежей, контролируемых налоговыми органами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по столице, в структуре доходов консолидированного бюджета 57,1% (9 888,8 млн рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 42,9% (7 423,9 млн рублей) – местного.
Значительная часть доходов бюджета (36,7% в общем объеме поступлений) сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость.
Объемы поступлений по подоходному налогу составили 19,8%, по налогу на прибыль – 16,5%, по акцизам – 6,7%, налогу на доходы – 2,8%, налогу на недвижимость – 2,0%, налогу при упрощенной системе налогообложения – 1,6%, земельному налогу – 0,9%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.11.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 15.11.2023
Курсы в банках
на 16.11.2023
Конвертация в банках
на 16.11.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте