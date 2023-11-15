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ЭКОНОМИКА РБ
ОЧЕРЕДИ ГРУЗОВИКОВ СОХРАНЯЮТСЯ НА ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ В ЕС – ГПК БЕЛАРУСИ
11:32 16.11.2023
В очереди на выезд в ЕС стоят более 1090 грузовых и 300 легковых авто. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
Ведомство отмечает, что очереди грузовиков сохраняются на всех направлениях в ЕС. Самый загруженный маршрут проходит через литовский пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог). За прошедшие сутки его контрольные службы оформили 12% грузовиков от нормы. Через пункты пропуска Патерниеки (Григоровщина) и Кукурыки (Козловичи) в ЕС проследовало 66% и 75% фур соответственно.
Наибольшая очередь легкового транспорта фиксируется перед польским погранпереходом Тересполь (Брест). Его сотрудники приняли на свою территорию 37% транспорта от нормы. Автомобили ожидают въезда в ЕС перед литовскими пунктами пропуска Лаворишкес (Котловка), Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони).
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