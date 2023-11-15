В Брестской области индекс цен на продовольственные товары в октябре 2023 г. по сравнению с сентябрем 2023 г. составил 100,8%, с декабрем 2022 г. – 103,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в октябре 2023 года цены увеличились на 3,6% к уровню октября 2022 года. В январе-октябре текущего года рост цен на продтовары по сравнению с январем-октябрем 2022 года составил 6,1%.

Непродовольственные товары в октябре текущего года подорожали по сравнению с сентябрем на 0,7%, с декабрем 2022 года - на 2,2%. Годовой рост цен на непродовольственные товары в октябре 2023 года составил 1,1%. В январе-октябре 2023 года цены выросли на 3,2% к уровню января-октября 2022 года.

Цены на услуги в октябре 2023 года снизились по сравнению с сентябрем на 0,7%, с начала года - увеличились на 7%. За октябрь 2023 года к уровню октября 2022 года рост цен на услуги ускорился до 8,4%. В январе-октябре текущего года к уровню соответствующего периода 2022 года услуги подорожали на 7,4%.