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ЭКОНОМИКА РБ


РАПСОВОЕ МАСЛО И САХАР ОБЕСПЕЧИВАЮТ БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ БИРЖЕВОГО ЭКСПОРТА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ - БУТБ


10:54 16.11.2023

Более 50% от общего объема экспорта продукции агропромышленного комплекса через Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ) в январе-октябре 2023 г. пришлось на рапсовое масло и сахар. Об этом рассказала начальник управления торгов сельхозпродукцией БУТБ Оксана Богдасарова в ходе презентации, состоявшейся в рамках специализированной оптовой выставки-ярмарки «ПродЭкспо-2023».

По ее словам, география продаж товаров сельскохозяйственной группы постоянно расширяется. В частности, основными покупателями рапсового масла на биржевых торгах в настоящее время являются компании из Китая, Литвы, Польши, Швейцарии и Эстонии, в то время как сахар преимущественно реализуется в Казахстан, Кыргызстан, Молдову и Узбекистан.

«В целом можно сказать, что структура покупателей белорусской сельхозпродукции достаточно диверсифицирована. На сегодняшний день это компании из 13 стран. Например, в России, сейчас пользуется спросом сливочное масло, сычужные сыры, творог, мясопродукты и кормовые добавки. В Китае востребована несколько иная товарная номенклатура. В частности, в этом году туда поставлялись главным образом растительные масла и молочная продукция. Что касается рынков сбыта сахара, то в число крупнейших входят Казахстан и Кыргызстан, причем объемы сделок демонстрируют высокую положительную динамику. Так, по Казахстану темп роста к 2022 г. составил 175%, а по Кыргызстану – 326%», – заявила Оксана Богдасарова, которую цитирует пресс-служба БУТБ.

Помимо роли биржевых торгов в построении и развитии товаропроводящей сети за рубежом, руководитель секции сельхозпродукции БУТБ подробно остановилась на показателях эффективности биржевого механизма, который позволяет белорусским экспортерам получать дополнительную выручку за счет высокой концентрации спроса со стороны зарубежных клиентов биржи.

«Суть биржевых торгов в конкуренции, которая создает благоприятные условия для заключения сделок, тем самым способствуя повышению маржинальности экспортных продаж. В этой связи можно привести массу примеров существенного роста цен на белорусскую продукцию в ходе торговых сессий. Скажем, при экспорте сливочного масла в Россию цена, как правило, повышается на 3-6%, а с учетом больших объемов лотов сумма дополнительной выручки достигает десятков тысяч долларов по одной сделке», – отметила представительница БУТБ.
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