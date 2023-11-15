В консолидированный бюджет Минской области за январь-октябрь 2023 года поступило 5398,2 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 1376,9 млн рублей, в местные бюджеты – 4021,3 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, к уровню прошлого года поступления приросли на 227,5 млн рублей в сопоставимых ценах, или на 4,4%.

На 86,5% бюджет сформирован за счет семи основных источников: подоходного налога – 1549,2 млн рублей, или 28,7% в доходах консолидированного бюджета, налога на прибыль – 1058,7 млн рублей (19,6%), налога на добавленную стоимость – 673,8 млн рублей (12,5%), экологического налога (включая налог за добычу) – 498,8 млн рублей (9,2%), дивидендов по акциям и доходов от других форм участия в капитале 490,7 млн рублей (9,1%), налога на недвижимость – 219,3 млн рублей (4,1%), акцизов – 179,0 млн рублей (3,3%).