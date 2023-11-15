Сельхозорганизации республики убрали на 100,4 тыс. га площадей сахарную свеклу и накопали 4907,4 тыс. тонн при средней урожайности 488,8 ц/га.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, во всех категориях хозяйств на 16 ноября 2023 года намолочено 9465,3 тыс. тонн зерна с учетом рапса.

Кукуруза на зерно убрана на 245,0 тыс. га площадей, намолочено 2032,0 тыс. тонн этой культуры при средней урожайности 97,4 ц/га.

На сегодня собрано зеленой массы кукурузы 22862,1 тыс. тонн.

Кроме того, овощи убраны на 5,74 тыс. га. Всего их собрано 182,2 тыс. тонн при урожайности 317,4 ц/га.

В стране заготовлено 9273,5 тыс. тонн травяных кормов, что составляет 95,9% к плану.